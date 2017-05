ZIB

Weitere Festnahmen nach Anschlag in Manchester - Dazu eine Liveschaltung nach Manchester / Trump in Brüssel – Keine Annäherung zwischen EU und USA - Dazu eine Liveschaltung nach Brüssel / OPEC bleibt bei Verlängerung des Förderlimits / Ausschreitungen in Brasiliens Hauptstadt / Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen auf den Philippinen / Vorschau auf Sommernachtskonzert in Schönbrunn