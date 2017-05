Das Rätsel des Sichtbaren - die Bilderwelt des Peter Krawagna

Peter Krawagna, 1937 in Klagenfurt am Wörthersee geboren, zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern Österreichs. Zu einer Zeit, als man der Tafelbild-Malerei keine Entwicklungschancen mehr einräumte, erarbeitete er sich einen eigenen Stil und fand zur sogenannten Naturabstraktion. Nicht der konkrete Gegenstand, sondern vielmehr die Phänomene der Verwandlung eines Objektes durch Licht, Spiegelung oder Bewegungseffekte unter naturgegebenen Bedingungen sind dem Künstler seit seinen Studienjahren in Linz, Wien und Paris malerische Herausforderung. Krawagna setzt das Kleine im großen Ganzen mit unverkennbarer Handschrift in Szene. Er ist zwar viel auf Reisen, doch auch zahlreiche Schauplätze in seiner näheren Umgebung sind für seine Bilderzyklen markant. Die Dokumentation versucht die optischen Momentaufnahmen in Peter Krawagnas Werk erfahrbar zu machen und zu zeigen, dass Abstraktion in der Kunst unserem völlig banalen Alltag entspringen kann. Unter Krawagnas Pinselstrich generieren sich daraus magische Welten.