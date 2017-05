Zeit im Bild

Trump und EU weiter auf Distanz / Briten stoppen Info-Weitergabe an USA / Obama als Merkels Wahlhelfer in Berlin / Kern zu Besuch in Vereinigten Arabischen Emiraten / OPEC beschließt in Wien weitere Verlängerung des Förderlimits / Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bei Sommernachtskonzert in Schönbrunn