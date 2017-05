heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Badegewässer

Der neue Badegewässerbericht der Europäischen Umweltagentur (EUA) verspricht ungetrübtes Badevergnügen in Seen, Flüssen und Küstengewässern in Europa. Die Daten aus dem Jahr 2016 zeigen, dass 96,3% der Badegewässer die Qualitätsnormen der EU Badegewässerrichtlinie erfüllen, rund 85,5% wurden als “exzellent” eingestuft.

Wie die Messung der Gewässer von statten geht, das hat sich Judith Langasch erklären lassen.