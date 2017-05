Die Säulen der Erde (2) Zweiter Teil der monumentalen Miniserie

Inhalt - Teil 2

Aliena verspricht ihrem Vater, Lord Shiring, vor seinem Tod, Richard zu seinem rechtmäßigen Titel zu verhelfen. Beim Bau der Kathedrale kommt es währenddessen zu Auseinandersetzungen zwischen Prior Philip, William Hamleigh und Waleran Bigod. Jahre später setzt William alles daran, den Grafentitel seines Vaters zu erlangen, bekommt plötzlich aber unerwartete Konkurrenz. König Stephan beschließt indessen, Jack töten zu lassen, gleichzeitig nimmt seine Fehde mit Mathilde ungeahnte Ausmaße an.

Koproduktion TANDEM COMMUNICATIONS/ORF



