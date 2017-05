Autofocus Unterwegs mit den Kids

Das Auto ist und bleibt das beliebteste Transportmittel der Österreicher, vor allem, wenn es um den Urlaub geht: Über 50% der Österreicher nutzen ihr Auto für ihre Ferienreisen. Limitiert wird die Phantasie der Beteiligten einzig und allein von der verfügbaren Größe des Fahrzeugs: Wer und vor allem was alles darf mit, um vor Ort verwendet werden zu können? Autofocus greift in die Vollen und zeigt, was vom simplen 9-sitzigen Familien-Laster bis zum exklusiven "First-Class-Travelling-Mobil" möglich ist.