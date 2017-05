Die Barbara Karlich Show Die Chance auf den sozialen Aufstieg ist ein Mythos

Die OECD kritisierte Österreich 2014 dafür, dass die Möglichkeit für sozialen Aufstieg im internationalen Vergleich sehr gering ist. Unter 34 Industrienationen, die in die Analyse einbezogen wurden, gab es nur zwei Länder, in denen es noch schwieriger ist, durch Bildung aufzusteigen, als in Österreich. Woran liegt es, dass hierzulande die Chancen für Kinder, einen höheren Bildungsstand als ihre Eltern zu erwerben, so gering sind?

Daniela, 55, Schweißerin in Frühpension aus der Steiermark, war als Mutter von sieben Kindern immer bemüht, ihrem Nachwuchs alles Notwendige zu bieten und hat daher neben einem Vollzeitjob auch in ihrer Freizeit gearbeitet. An sozialen Aufstieg glaubt sie nicht. "Wenn einem nicht schon alles in die Wiege gelegt wurde, hat man nur eine Chance, wenn man erbt." Ins Gymnasium würde sie keines ihrer Kinder wieder schicken. "Mit meiner ältesten Tochter habe ich es versucht, und bemerkt, dass nicht nur das Kind von den Mitschülern aus ‚besserem’ Haus gemobbt wurde, sondern auch, wie ich selbst von Lehrern und den privilegierten Eltern herablassend behandelt wurde. Wie soll da ein sozialer Aufstieg möglich sein?"