Doch noch ist unklar, wie der junge Obmann die Liste Kurz inhaltlich und personell positionieren will. Was wird wirklich neu an der neuen Volkspartei? Ein Bericht von Ernst Johann Schwarz und Alexander Sattmann.

So auch heuer am 13. Mai. Die Massenveranstaltung am Loibacher Feld ist als kirchliches Treffen auf privatem Grund gemeldet, doch fromm geht es dort ganz und gar nicht zu: Der Alkohol fließt in Strömen, es gibt Andenken an den faschistischen Ustascha-Staat zu kaufen, Menschen treten in paramilitärischen Uniformen auf und lassen mit in Österreich verbotenen Flaggen die kroatische Nation hochleben. Kirche und Sicherheitsbehörde versuchen, einander die Verantwortung für die Aufsicht zuzuschieben. Ein Lokalaugenschein von Čedomira Schlapper.