Inga Lindström: Wiedersehen in Eriksberg

Verführt vom Duft der großen weiten Welt, dem Zauber des Fremden und ihrer Abenteuerlust plant eine junge Schwedin den Sprung über den großen Teich. Dem steht allerdings eine irritierende Entdeckung entgegen. Leichtfüßige Liebesgeschichte, wundervoll verfilmt mit einem Großaufgebot an Telenova-Stars.

Eine weitere Verfilmung schwedischer Romantik vom Feinsten, die aus der Feder von Journalistin und Autorin Christiane Sadlo stammen, die unter dem Pseudonym „Inga Lindström“ ein begeistertes Publikum für Liebesromanzen mit Happy End gefunden hat. Die weite schwedische Landschaft, große Gefühle und eine sympathische Besetzung stehen wie gewohnt im Mittelpunkt der Geschichte. Gedreht wurde wie immer an schwedischen Originalschauplätzen.

Inhalt

Die lebenslustige Köchin Nike und ihren Freund Bertil zieht es ins sonnige Kalifornien. Am Strand von L.A. wollen sie ein schickes In-Lokal eröffnen. Zuvor besucht Nike noch ein allerletztes Mal ihr schwedisches Heimatdorf Eriksberg, um sich von ihren Eltern und allem, was ihr lieb und teuer ist, zu verabschieden. Dort ordiniert seit kurzem auch der charmante Arzt Patrick, der Nike die Entscheidung, wegzugehen, nicht leicht macht. Prompt verliebt sie sich in ihn.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Inez Björg David (Nike Hanson)

Oliver Boysen (Patrick Meller)

Michaela Rosen (Carlota Stone)

Andrea L'Arronge (Elisabeth Hanson)

Alexander Sternberg (Bertil Berg)

Robert Giggenbach (Mats Hanson)

Annika Murjahn (Milly)

REGIE

John Delbridge

DREHBUCH

Christiane Sadlo

KAMERA

Nicolas Joray

MUSIK

Richard Blackford