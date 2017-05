Der Winzerkönig Erntezeit

Thomas und Paul müssen die Weinlese in Rust und Ungarn zeitgleich starten. Das heißt für die beiden Arbeit rund um die Uhr. Wieder einmal ist die Hilfe der ganzen Familie gefragt. Überraschend kommt Anna von Australien nach Hause. Sie hat auch gleich die Prüfung und somit die Matura geschafft. Auch ein alter Bekannter von Thomas taucht in Rust auf. Sein ehemaliger Chef Hannes Janeke aus Frankfurt will sich das Stickler & Stickler Weingut ansehen. Thomas lässt Janeke gleich in den Rieden mitarbeiten. Völlig begeistert von Thomas Führungsqualitäten schickt er kurz entschlossen seine gestressten Manager zu einer "Schulung" in Sachen "Teamgeist" nach Rust.