Die Barbara Karlich Show Wer um die Liebe kämpft, hat schon verloren

An einer Beziehung muss man arbeiten, so hört man oft, doch manche von Barbaras heutigen Gästen fragen sich, ob es sich lohnt, um Liebe zu kämpfen. Sie sind der Ansicht, dass man Einstellungen und Verhaltensweisen von Menschen nicht ändern kann und man das Objekt seiner Begierde vielleicht sogar endgültig in die Flucht schlägt, wenn man mit zu viel Einsatz versucht es für sich zu gewinnen.