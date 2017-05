heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Großveranstaltungen

Nach dem möglichen Terroranschlag in der Nacht im englischen Manchester mit vielen Toten gibt es auch in Österreich Sicherheitsbedenken: Kann man sich noch mit gutem Gewissen auf eine Veranstaltung wagen, wo tausende Besucher anwesend sind und eine Massenpanik möglich ist? Markus Waibel sucht nach Tipps, wie man sich in einer Situation der Bedrohung richtig verhält.