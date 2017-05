Thema



- Vergewaltigung in Tulln - Asylwerber unter Verdacht

- Life Ball 2017 – Kampf gegen Aids

- Poet und Rebell - Konstantin Wecker wird 70

Vergewaltigung in Tulln - Asylwerber unter Verdacht Ein 15jähriges Mädchen wird Ende April von drei Männern nahe des Tullner Messegeländes vergewaltigt. Die mutmaßlichen Täter: Flüchtlinge. Um sie zu finden, hat die Polizei zum ersten Mal einen Massen-DNA-Test durchgeführt. 59 Asylwerber in Tulln mussten DNA-Proben abgeben. Ein Afghane und ein Somalier sind in Haft, letzterer hat sich selbst gestellt.

Viele der 16.000 Menschen in Tulln fühlen sich in ihren Vorbehalten gegen die 157 aufgenommenen Flüchtlinge bestätigt. Die engagierten Helferinnen und Helfer sind enttäuscht: "Wir sind auch misstrauisch geworden - einer von unseren Schützlingen hat das getan! Aber natürlich müssen wir weitermachen. Es geht nicht, dass alle darunter leiden, was einer verbrochen hat." Der ÖVP-Bürgermeister fordert einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge. Wie geht die Stadt mit dieser Tat um? Eine Reportage von Andrea Poschmaier.

Life Ball 2017 – Kampf gegen Aids „Am 4. November 1994 hab ich den Befund bekommen. Den Tag werde ich nie vergessen, als der Arzt gesagt hat: Sie haben AIDS,“ erzählt Daniela Schmid. Damals glich das einem ein Todesurteil. Doch die 25jährige Arzthelferin überlebt.

Dank der Fortschritte in der Medizin können Betroffene mit der Erkrankung inzwischen gut leben. Durch moderne Kombinationstherapien sind sie auch nicht mehr ansteckend. Doch unter jungen Menschen steigt die Ansteckungsgefahr wieder. Der Life Ball will nach einem Jahr Pause den Fokus daher verstärkt auf sein eigentliches Ziel lenken: die Ausrottung von AIDS. „Know your Status“ ist das Motto des Charity-Events am 10.Juni im Wiener Rathaus. Erstmals wird es am Tag danach einen Life-Ball für Jugendliche geben. Christoph Seibel begleitet sogenannte „Peergroups“, die in Schulen für Aufklärung sorgen und trifft Menschen, die HIV-positiv sind.

Poet und Rebell - Konstantin Wecker wird 70 „Als ich 50 wurde, war ich völlig erschüttert, so wie viele Männer. Ich dachte, jetzt ist alles aus,“ sagt Konstantin Wecker und lächelt, “aber auf den 70er freue ich mich! Im Alter wird man gelassener gegenüber der eigenen Gockelei.“ Der bayerische Poet, Liedermacher, Autor, Sänger und Schauspieler hat sich in über vier Jahrzehnten auf der Bühne auch in die Herzen vieler Österreicherinnen und Österreicher gesungen.

Nach wie vor erhebt er seine Stimme gegen Rechtsextremismus und Rassismus, für Menschen am Rand der Gesellschaft und für den Frieden. Susanna Zaradic hat Konstantin Wecker in seinem Haus in München besucht. In einem sehr persönlichen Porträt erzählt er über sein Leben, seine überwundene Drogensucht, seine Zuwendung zur Mystik und seine Freude als später Vater von zwei Söhnen.

Jubiläumskonzerte von Konstantin Wecker zu seinem 70er in Österreich: 23.6. Kufstein, Festung Kufstein

28.7. Tulln, Donaubühne

29.7. Finkenstein, Burgarena



05.12. Bregenz, Festspielhaus

06.12. Innsbruck, Saal Tyrol

07.12. Salzburg, Haus für Mozart

09.12. Wien, Konzerthaus

10.12. Graz, Stefaniensaal

11.12. Linz, Brucknerhaus