Sturm der Liebe Teil 2692

Eine willkommene Nachricht versüßt Clara das Happy End mit Adrian. Unvermutet trudelt doch noch eine Zusage aus Tokio ein. Einem sorgenfreien Leben der beiden in Japan steht damit nichts mehr im Weg. Während sich die zwei herzlich von ihren Freunden und Verwandten am Fürstenhof verabschieden, erfährt Ella durch Zufall, wer der heiße SMS-Flirt ihrer besten Freundin Rebecca ist. Beatrice will dem Glück ihres Sohnes auf die Sprünge helfen, zeigt sich bei der Wahl der Mittel allerdings wenig zimperlich.