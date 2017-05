Zeit im Bild

Selbstmordanschlag nach Pop-Konzert in Manchester – mindestens 22 Tote - Dazu eine Schaltung nach Manchester /

Die Anti-Terror-Konferenz in Wien wird vom Anschlag überschattet. / In Österreich sind die Sicherheitsvorkehrungen bei Konzerten schon jetzt auf hohem Standard / Bei den Allparteiengesprächen einigt man sich auf den Neuwahlantrag am 13. Juli / Die Türkei blockiert weiter die Kooperation zwischen NATO und Österreich / Filmschauspieler Roger Moore 89-jährig gestorben