ZIB 2

Liveschaltung und Terrorexperte Neumann zu Manchester-Attentat

Großbritannien steht nach einem der schwersten Anschläge in der Geschichte des Landes unter Schock. In Manchester hat sich gestern ein Attentäter bei einem Konzert des Teenie-Stars Ariana Grande in die Luft gesprengt. Er tötet 22 Menschen, 59 werden verletzt und schweben zum Teil noch immer in Lebensgefahr. Mittlerweile hat die britische Polizei die Identität des Attentäters geklärt. Der 22-jährige Mann wurde als Sohn libyscher Einwanderer in Manchester geboren. Ob er Teil einer Terrorgruppe war, wird noch geprüft. Die ZiB 2 schaltet dazu live nach Manchester. Live im Studio: Terrorismusexperte Peter Neumann vom renommierten Londoner King‘s College.