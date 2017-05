lesArt

Beiden ist gemeinsam: sie betreiben Grundlagenforschung, was so viel heißt wie: beide fragen sie in ihren je unterschiedlichen Metiers danach, was Zeit, was Raum ist, was des Menschen Rolle, Aufgabe in dieser Welt, womit auch die Frage nach der Existenz Gottes verbunden ist. Etwas deshalb hinzunehmen, weil es so ist, wie es ist, liegt weder Ransmayr noch Zeilinger: beider Antriebsmotor ist der radikale Zweifel an allen gegebenen Ordnungen und Denkkonventionen.



Neugier und Offenheit seien für einen Naturwissenschaftler Grundvoraussetzungen, sagt Anton Zeilinger. Das gleiche gilt wohl auch für die Literatur. So ist Christoph Ransmayr davon überzeugt, dass man ohne die Fähigkeit von sich abzusehen, nicht schreiben könne.