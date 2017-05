Der Winzerkönig Der Anschlag

Georg Plattner löst Jakob Ressler auf ziemlich unsanfte Art als Bürgermeister ab. Wieder im Amt schikaniert er Thomas, wo er nur kann. Andrea will Georg daraufhin nicht mehr schonen und beschließt erneut die Scheidung einzureichen. Sie erwartet einen bitteren Rosenkrieg. Georg kommt eine Information des Gemeindearztes Eibecker, der Andrea mit Jakob Ressler in einer intimen Situation beobachtet haben will, gerade recht. Andreas Koblenz wird zum Intimfeind von Thomas, als dieser bemerken muss, dass der reiche Schnösel hinter Claudia her ist. Wenigstens mit seinem ungarischen Partner David Legedy hat Thomas alles klären können und somit steht dem gemeinsamen Weinprojekt nichts mehr im Wege.