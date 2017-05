heute konkret

Durch die Sendung führt Minüre Inam

Schmetterlingssterben

Der Schmetterling gehört mittlerweile zu den am stärksten bedrohten Tierarten Österreichs. Schon 51,6% aller Tagfalter Österreichs gelten als gefährdet, 2% sind bereits ausgestorben.

Alle in Österreich vorkommenden Tagfalterarten sollen auf ihre genetische Vielfalt hin untersucht werden. Dazu werden DNA-Barcodes ermittelt, ähnlich den Strichcodes im Supermarkt. Projektleiter Peter Huemer von den Tiroler Landesmuseen hofft auch auf die Entdeckung bisher übersehener Arten.

Um das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken und gleichzeitig Erkenntnisse über die Verbreitung von Falterarten in Österreich zu gewinnen, entwickelte „Blühendes Österreich“ in Kooperation mit „Global 2000“ im vergangenen Jahr die App „Schmetterlinge Österreichs“.