Wie man mit einem einzigen Wort "Wienerisch" spricht: "OIDA"

Erste Auslandsdienstreise von Donald Trump Donald Trump verlässt zum ersten Mal in seiner Rolle als Präsident die USA: Gestern hat seine erste Auslandsreise begonnen - sie wird ihn in acht Tagen in fünf Länder führen. Heute ist die Air Force One in Israel gelandet und Andreas Pfeifer, Leiter der ZIB Außenpolitik, wird uns jetzt über diese ersten Auftritte Trumps auf der weltpolitischen Bühne mehr erzählen.

Medizin: Brustkrebs und Wechsel Dank guter Behandlungsmöglichkeiten kann Brustkrebs häufig geheilt oder dauerhaft zurückgedrängt werden. Doch was viele nicht wissen ist, dass Brustkrebspatientinnen auch nach einer erfolgreichen Behandlung Medikamente einnehmen müssen, die ihren Hormonspiegel massiv senken und die Knochen schädigen können. Dieser künstlich ausgelöste Wechsel minierte die Gefahr, dass der Krebs zurückkommt, allerdings erhöht er das Osteoporoserisiko. Mit gezieltem Krafttraining können die Knochen gestärkt werden. Live im Studio dazu: Prof. Dr. Ella Asseryanis, Gynäkologin

Weinbegegnung Wein verbindet Menschen. Zum Beispiel bei Tagen der offenen Kellertüre kommen buntgewürfelt Weingenießer zusammen, die Weine verkosten, fachsimpeln und es werden auch Freundschaften geschlossen. Auch für die Winzer ist diese Begegnung wichtig. Wir haben ein Weingut am Neusiedlersee besucht, das solch ein Treffen nun regelmäßig ins Leben gerufen hat.



Elisabeth besucht den slowenischen Botschafter Was haben seine Exzellenz Herr Botschafter von Slowenien Andrej Rahten und ein Erdäpfelgröstl gemeinsam? Um das herauszubekommen nahm meine Kollegin Elisabeth Engstler in ihrer Reihe der Botschaftsbesuche die Einladung der slowenischen Botschaft zum slowenischen Gartenfest an.

New-Media: Automatische Updates In der Welt der modernen Technologie tut sich immer etwas. Was die Aufreger momentan sind weiß unser New–Media Coach Lena Doppel.

Hochzeit von Lidia Baich & Andreas Schager Der vergangene Samstag war „Hoch-Zeit“ für Trauungen. In Großbritannien hat Kates Schwester, Pippa Middleton, im Rahmen einer Traumhochzeit JA zu ihrem James gesagt, in Niederösterreich haben Stargeigerin Lidia Baich und ihr Heldentenor Andreas Schager ebenfalls eine Traumhochzeit gefeirt - in einer Traumkulisse. Lisbeth Bischoff war für uns dabei.

Stargast: Gerald Votava Zurzeit ist er ein umjubelter „Plutzerkern“ in Nestroys „Der Talisman“ am Stadttheater Klagenfurt. Heute erzählt uns Gerald Votava alles über seine frisch entdeckte Liebe zu Kärnten und neue Projekte.

