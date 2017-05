Die Barbara Karlich Show Reden wie 'dahoam': Wie viel Österreichisch verstehen wir noch?

liebt ihren Dialekt und spricht ihn selbstverständlich tagtäglich: "Für mich wäre es als Hüttenwirtin nicht stimmig, wenn ich mit meinen Gästen hochdeutsch sprechen würde", meint sie. "Mir wäre es ein Herzensanliegen, dass die Jungen wieder mehr von der Mundart mitbekommen und vielleicht sogar in der Schule eigene Kurse darin machen können." Karin ist stolz auf ihren ganz besonderen Dialekt. "Die Kärntner Mundart ist lieblich und sympathisch und im Dialekt brauche ich weniger Worte, um mich verständlich zu machen."

Harald, 50, Sicherheitsdienstmitarbeiter & Schriftsteller aus Wien,

genießt es, als Wiener eine Mischung aus Hochdeutsch und leichter Umgangssprache zu sprechen. „Ich bin überzeugt, dass die Wiener gerade wegen ihrer weichen Sprache charmant wirken." Seine Lehre hat Harald in Tirol gemacht und hätte dort so manchem Einheimischen gerne ein Hustenzuckerl angeboten, sagt er. "Für mich ihn hört sich das Tirolerische an, als hätten die Sprechenden eine Halskrankheit." Für Harald liegt der große Vorteil beim Wienerischen darin, dass der Dialekt sehr flexibel ist und sich immer verändert. "Begriffe, die es Wert sind, erhalten zu werden, bleiben von ganz alleine im Sprachgebrauch", hofft er.