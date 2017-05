ZIB 2

Liveschaltungen nach Teheran, Kairo, Jerusalem und Washington

US-Präsident Donald Trump hat heute seinen zweitägigen Besuch in Israel begonnen. Wie bereits in Saudi-Arabien, richtete er harte Worte an den Iran. Das Land müsse „mit der Finanzierung, der Ausbildung und der Ausrüstung von Terroristen und Milizen“ umgehend aufhören. Die Kritik am Iran gilt als Bindeglied zwischen Israel und den USA. Wie das bei den betroffenen Regierungen ankommt, besprechen wir in Liveschaltungen mit unseren Korrespondenten.