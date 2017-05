Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:

*) 60 Jahre BG für Slowenen in Klagenfurt/Celovec - eine Zeitreise und ein Ausblick.

*) "Stolz auf die Vorfahren" - Buchpräsentation von Andrej Mohar über die Vertreibung der Kärntner Slowenen.

*) Im Dreiländereck Österreich-Slowenien-Ungarn versucht man mit einem landwirtschaftlichen Musterbetrieb die Region touristisch beleben.

*) In der diplomatischen Akademie in Wien fand zum 300.Geburtstag von Maria Theresia eine Veranstaltung über ihren Bezug zu den Slowenen statt.

*) 3 Institutionen in Kärnten bieten eine Erweiterung und Vertiefung der pädagogischen Handlungskompetenz und Erfahrung für mehrsprachige Erziehung in den Kindergärten an.

*) Im Dom zu Maria Saal wurde anlässlich des 60.Geburtstags des slowenischen Gymnasiums mit besonderen Akteuren die Krönungsmesse aufgeführt.





Moderation: Magdalena Kropiunig

Redaktion: Marijan Velik

Bis 14.00 Uhr