Heimat Fremde Heimat

Im Februar meldete Landesrat Christian Benger (ÖVP) beim „Slowenenpassus“ Bedenken an und sorgte so erneut für Diskussion über den Umgang Kärntens mit seiner slowenischen Volksgruppe. Junge und alte Vertreter/innen der Slowenen zeigen sich besorgt und fürchten erneut um ihre Rechte. Am Montag, dem 22. Mai, sind nochmal alle Vertreter/innen zu einer öffentlichen Anhörung eingeladen. Ajda Sticker berichtet.