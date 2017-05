Aufgetischt am Sonntag Aussee

Aus Brauchtum wird ein Klang der Gegenwart, aus Senfkörnern eine Vielzahl an Senfvarianten (bei Rainer Haas in Aussee), aus Bio-Milch wird Speiseeis (auf dem 700 Jahre alten Bauernhof von Sonja und Franz Feuchter in Tauplitz) und aus edlem Fleisch wird eine poppige Kreation (Stubenküken im Bergsalz mit Popcorn-Schaum, bei Stefan Haas, dem jungen Küchenchef am Grundlsee).



Der Film nähert sich in opulenten Bildern der Landschaft und den Menschen, die von ihr herausgefordert werden und doch in ihr ruhen. Er blickt in Werkstätten, Ateliers und Küchen, lässt sich verführen und will selbst verführen. Zum Innehalten und Staunen.