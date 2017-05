Wir besuchen die Oberdrautaler Flößer, die bis heute auf der Drau ihre Tradition hochhalten, wir treffen Ruzsa Nikolic–Lakatos, die die Gesänge der Lovara-Roma kennt und pflegt. Wir lernen im Tirolerischen Ehrwalder Talkessel jene Menschen kennen, die zur Sonnenwende die Bergfeuer entzünden und in Vorarlberg jene, die noch die Technik zur Herstellung der Bodensee-Radhaube in Laméspitze beherrschen. Dabei werden in 300 Arbeitsstunden Silber- und Goldfäden zu Ornamenten gefertigt, die Hauben selbst werden ausschließlich in der Familie weiter gegeben und nur zu besonderen Anlässen getragen.