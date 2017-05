Natur im Garten Der Genussgarten

Biogärtner Karl Ploberger ist in Langenlebarn im 1100m² großen Garten von Ursula und Helmut Weber zu Gast. Der Garten ist 13m breit und 90m lang. Der Rundgang mit der leidenschaftlichen Gärtnerin durch den in Längsrichtung angelegten Garten beginnt im uneinsehbaren Hausgarten mit überdachtem Sitzplatz und einem Brunnen.

Für Ursula Weber „macht Wasser Musik und ist Leben!“ und so finden sich noch einige Wasserstellen wie Becken, Sprudelsteine und ein Teich. Unterschiedliche Gartenräume gliedern das Gelände, es gibt einen romantischen Rosengarten, einen Gemüse- und Naschgarten und einen Asiagarten. Durch eines der beiden japanischen Tore, die der Hausherr selbst angefertigt hat, gelangt man in den 100m² großen Bereich der als Betrachtungsgarten konzipiert ist. Im Gartenkalender ist Frühsommer, der Holunder blüht und jetzt werden die jungen Obstbaumtriebe auf Läuse kontrolliert. Nach der Blüte wird der Flieder geschnitten und die Erdbeeren werden mit Stroh gemulcht. Damit beugt man dem Grauschímmel vor und die Früchte bleiben sauber.

In der Gartenpraxis zeigt Karl Ploberger, wie man einen Miniaturgarten für heiße Standorte anlegt. Dafür verwendet man am besten eine Schale. Durch die Tiefe hat man mehr Gestaltungsmöglichkeiten und kann Steine, Flusskiesel, Schwemmholz, Wurzelstücke und die Pflanzen mit dem entsprechenden Substrat phantasievoll anordnen. Die Fichte ist heuer „Baum des Jahres“ - ihr Holz zählt zu den wichtigsten genutzten Baumarten. Uschi fertigt mit den Maiwipferln, den jungen Trieben der Fichte, einen Aufstrich zu.

Uschi bl├╝ht auf: Fichten-Husten-Sirup

Zutaten:

frische Fichtentriebe

Honig

Zitronensaft

Kardamom



Noch ist es nicht zu spät aber bis Ende Mai sollten sie ins Glas, die Maiwipferl!

Ich verwende für dieses alte Hausmittel am liebsten die frischen Triebe der Fichte. Heuer wird der heimische Nadelbaum übrigens als Baum des Jahres gefeiert.



Eine Wohltat mit Geschmack ist der traditionelle Hustensirup aus den frischen Wipferln. Wichtig: Bitte nie einem Baum alle Triebe wegnehmen, sondern ein paar Bäume umsichtig beernten.

Die ungewaschenen Triebe werden dann abwechselnd mit Honig oder Zucker in ein Glas geschichtet. Nach einigen Wochen an der hellen Fensterbank ist der Hustensirup fertig.

Ähnlich aber ohne Wartezeit funktioniert die Herstellung eines Wipferl-Aufstriches. Dazu werden junge Triebe mit Honig und nach Belieben mit einem Spritzer Zitronensaft und etwas Kardamom püriert. Meiner Meinung nach im Frühling die attraktivste Alternative zur Marmelade am Butterbrot.