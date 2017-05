In über 140 Rollen stand er bisher als Sänger auf der Bühne, mit den Drei Tenören füllte er Jahrzehnte lang die Stadien. Vor einigen Jahren wechselte er erfolgreich ins Baritonfach und tritt nun auch vermehrt als Dirigent in Erscheinung.

Heuer feiert Plácido Domingo sein 50 jähriges Bühnenjubiläum an der Wiener Staatsoper, einem Haus, dem er seit seinem Debüt sehr verbunden ist. An 220 Abenden war er bisher als Sänger und Dirigent am Haus am Ring zu erleben.