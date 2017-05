IM ZENTRUM Republik im Umbruch: Neue Köpfe - neue Politik?

In Österreichs Innenpolitik scheint derzeit kein Stein auf dem anderen zu bleiben. Nach dem Rücktritt von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner mit all den dramatischen Folgen bis hin zu Neuwahlen ist am Donnerstag auch die langjährige Grünen-Chefin Eva Glawischnig von allen Ämtern zurückgetreten. Die ÖVP hat sich mit Sebastian Kurz rasch neu aufgestellt und grundlegende Veränderungen auch in der Partei angekündigt. Was können Kurz, der seit einem Jahr amtierende Bundeskanzler Christian Kern und das neue grüne Führungsduo Ulrike Lunacek / Ingrid Felipe aber tatsächlich anders machen? Bringen die neuen Köpfe im Vorfeld der Nationalratswahl im Oktober auch eine neue Politik? Und wie kann sich das im Ergebnis der Wahl niederschlagen?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Ulrike Lunacek

Spitzenkandidatin der Grünen



Jörg Leichtfried

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, SPÖ



Harald Mahrer

Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, ÖVP



Herbert Kickl

Generalsekretär, FPÖ



