Alle gegen Kurz

Gleich zwei Regierungserklärungen in einer Plenarwoche – das hat Seltenheitswert. Nötig wurde dies aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse und der personellen Veränderungen in der ÖVP. Ereignisse, die letztlich ein Ende der Koalition und vorgezogene Neuwahlen im Oktober herbeigeführt haben. Entsprechend emotional ging es an den beiden Sitzungstagen zu. Die Debatten boten über weite Strecken schon einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Wahlkampf. Frei nach dem Motto „alle gegen Kurz“ waren sie geprägt von massiven Angriffen und Vorwürfen gegen den neuen ÖVP-Obmann und Spitzenkandidaten Sebastian Kurz. Maximilian Biegler hat die Sitzungstage verfolgt.