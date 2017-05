Erlebnis Österreich Zeitreise in die Vergangenheit - Freilichtmuseum Maria Saal erleben

Ein Gang durch das Freilichtmuseum Maria Saal ist eine Zeitreise in eine Vergangenheit, wie sie vor gar nicht allzu langer Zeit noch zum Alltag unserer Vorfahren gehörte und doch sehr fern erscheint. Es ist das Älteste seiner Art in Österreich. Erste Ankäufe gab es bereits im Jahre 1936. Heute kann man an 38 original erhaltenen Objekten aus den letzten vier Jahrhunderten bäuerliche Haus-, Hof- und Wohnformen sowie Arbeitsweisen aus den verschiedenen Regionen Kärntens nicht nur sehen, sondern auch nachempfinden. Das geschieht speziell bei vielen Veranstaltungen, die das Museum verstärkt anbietet. Diese reichen vom Kärntner Volkskulturtag über diverse Feste, Themenwanderungen, Workshops, Familienprogramm bis hin zu museumspädagogischen Angeboten für Schulen. In dieser Dokumentation wird das Leben von "anno dazumal", aber auch das aktuelle wirtschaftliche Überleben eines Freilichtmuseums dargestellt.