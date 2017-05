Pressestunde mit Dr. Hans Jörg Schelling, Bundesminister für Finanzen, ÖVP

Nach dem Wechsel von Reinhold Mitterlehner zu Sebastian Kurz an der Spitze der ÖVP kommt Finanzminister Hans Jörg Schelling im Vorfeld der Neuwahl eine entscheidende Rolle zu. Schelling soll die Koordination der ÖVP mit dem Noch-Partner SPÖ unterstützen, auch was die offenen inhaltlichen Punkte betrifft. Wie beurteilt der seit fast drei Jahren amtierende Finanzminister die Umwälzungen in seiner Partei? Wie soll sich die Regierungsarbeit bis zur Wahl gestalten? Welche Gesetzesvorhaben möchte Schelling unbedingt noch verwirklichen? Und was sind seine Pläne für die Zeit nach der Wahl?



Die Fragen stellen:



Martina Salomon

„Kurier“



und



Hans Bürger

ORF





