Vera. Das kommt in den besten Familien vor

In den 90er Jahren verliebte sich Kerstin Wenzl in einen arabischen Studenten. Ein Jahr später heirateten sie und bekamen vier Kinder. Das Leben von Kerstin Wenzl änderte sich allerdings schlagartig, als sich ihr Mann, unter dem Einfluss des Bruders, zum Salafisten wandelte. Nach einem vermeintlichen Urlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten hielt er sie und die Kinder in einer Wohnung acht Jahre lang gefangen, bis ihr und ihren Kindern schließlich die Flucht gelang. Zurück in Deutschland erwirkte sie einen internationalen Haftbefehl gegen ihren Mann. In die Öffentlichkeit traut sich Kerstin Wenzl nur in Begleitung eines Bodyguards, denn ihr Mann droht, sie töten zu lassen.