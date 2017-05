Schatten der Erinnerung Wildromantisches Bergdrama

Ein Kampf an allen Fronten steht Geologin Lena bevor, als sie nach Jahren wieder in ihr steirisches Heimatdorf zurückkehrt. Alte Vorwürfe, unausgesprochene Geheimnisse, aber auch eine Naturkatastrophe überschatten Lenas Rückkehr....

In dem packenden Alpendrama von Regisseur Hartmut Griesmayr gibt sich Publikumsliebling Julia Stemberger("Vorstadtweiber") kämpferisch als Geologin Lena, die nach acht Jahren mit Töchterchen Theresa in ihr kleines Dorf inmitten der Alpen zurückkehrt. Hauptgrund für ihren Besuch ist ihr Vater (Michael Mendl), der lebensgefährlich erkrankt ist. Er und Lena haben schwer an lange zurückliegenden Vorwürfen zu tragen.

Lena trifft auf ihre große Liebe Anton (Thure Riefenstein), der inzwischen mit ihrer einstigen Rivalin Magda (Elke Winkens) verheiratet ist. Ausgerechnet Magda ist an Plänen für eine Skipiste beteiligt, die eine Katastrophe für die Umwelt bedeuten würde. Lena versucht nun mit allen Mitteln, das Projekt und den damit einhergehenden Raubbau an der Natur zu stoppen.



Die Dreharbeiten für das TV-Drama fanden in Aflenz, Turnau, St. Lorenzen, Frauenberg, Graz und Wien statt.

Kurzinhalt Alarmiert von der Nachricht, dass ihr Vater todkrank ist, kehrt die Geologin Lena zurück in ihr Heimatdorf. Lena will den starrköpfigen Bergbauern Gottfried überreden, sich ärztlich behandeln zu lassen. Doch immer noch steht zwischen ihnen der Unfalltod von Lenas Mutter. Gottfried gibt Lena die Schuld daran. Dem nicht genug, begegnet ihr auch ihre große, unerfüllte Liebe Anton wieder. Kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Theres, von der Anton nichts weiß, haben sich die zwei aus den Augen verloren.



Koproduktion MR Film/ORF

DARSTELLER Julia Stemberger (Lena)

Thure Riefenstein (Anton)

Michael Mendl (Gottfried)

Elke Winkens (Magda)

Emily Matschnig (Theres)

Alexander Strobele (Dr. Sturminger)

Martina Zinner (Maria)

Arthur Klemt (Paul)

Regie: Hartmut Griesmayr

Drehbuch: Brigitte Blobel, Konstanze Breitebner

Kamera: Rolf Greim

Musik: Joe Mubare

Story: Ludwig Ganghofer