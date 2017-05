Staranwalt Mark Degen (Sky du Mont) hat in Xaver Schwarzenbergers Komödie die Nase voll von den Reichen und Schönen. Nach einem Schicksalsschlag will er nur mehr die Armen und Benachteiligten verteidigen.



Als seine Tochter Ricarda (Doris Schreitzmayer), für die er früher nie Zeit hatte, ihren ersten Prozess als Staatsanwältin in Graz verliert, wird Mark auch noch zum "Detektiv wider Willen", insbesondere Ricardas Willen.



Zwischen Vater und Tochter fliegen die Fetzen während der unkonventionelle Mark mit der Hilfe des Grazer Originals Sowinetz (August Schmölzer) Bewegung in den kniffligen Fall bringt.

Regie Xaver Schwarzenberger

Drehbuch Henner Höhs

Hauptdarsteller Sky Du Mont (Mark Degen)

August Schmölzer (Josef Sowinetz)

Doris Schretzmayer (Ricarda Degen)

Annemarie Düringer (Franziska Lienbacher)

Rebecca Immanuel (Martina Lüders)

Philippe Brenninkmeyer (Wolf Bernheimer)