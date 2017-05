Bewusst gesund - Das Magazin

Frauenlauf – zwölf Wochen Training machen fit

Morgen ist es wieder zu weit! Bereits zum dreißigsten Mal findet im Wiener Prater der Österreichische Frauenlauf statt. Diesmal gehen 35.ooo Frauen und Mädchen an den Start. Und viele von ihnen haben zur Vorbereitung das spezielle Frauenlauf-Training "Fit in 12 Wochen" mitgemacht, das bereits seit 21 Jahren an einundfünfzig Standorten in Österreich angeboten wird. "Bewusst Gesund" war mit dabei.



Gestaltung: Sylvia Unterdorfer