Der Bulle von Tölz - Waidmanns Zank

In der heutigen Episode wird Benno Berghammers Jägerlatein auf eine harte Probe gestellt. Es schaut zwar lange so aus, als ob ihn die Fehde zwischen zwei Jägerfamilien überhaupt nichts anginge - schließlich ist er ja Mordkommissar. Als aber die Leiche eines vermeintlichen Wilderers auftaucht, lässt dieser Umstand ihn und Kollegin Sabrina in Aktion treten.



Regisseur Walter Bannert, der auch schon einige Folgen der Sendereihe "Tatort", "Ein Bayer auf Rügen", sowie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau" in Szene setzte, sorgt in dieser "Bullen"-Folge für die nötige Mischung aus Spannung und Humor. Neben und Katerina Jacob ist natürlich auch Ruth Drexel als Bullen-Mama mit dabei.