Bürgeranwalt

Bei der Volksanwaltschaft gibt es regelmäßig Beschwerden darüber, dass Ortsansässige für den Eintritt in Bäder, für Schilift-Karten oder andere Veranstaltungen weniger zahlen als Gäste von auswärts. Aktuelles Beispiel: Am Windradlteich müssen Nicht-Guntramsdorfer heuer das Doppelte für die Saisonkarte zahlen.

PROTEST GEGEN POST-BAUPLÄNE

Die Post AG plant ein großes Logistikzentrum in Langenzersdorf.



Doch dieses grenzt unmittelbar an die Gemeinde Bisamberg und somit auch an knapp 100 Einfamilien-häuser, die dort größtenteils schon seit den 1920er Jahren stehen.



Die Bewohner dieser Häuser haben sich nun zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen und bekämpfen gemeinsam mit dem Bürgermeister von Bisamberg die Baupläne der Post. Denn sie befürchten massive Lärm- und Lichtbelästigung durch das geplante Logistikzentrum.