Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:

Pfeffriger Weingenuss – in Niederösterreich setzt man seit mittlerweile 15 Jahren auf den Weinviertel DAC. Kulinarisch berichten wir über köstliche Innovationen im Glas und bäuerliche Zuckererbsengerichte. Im Burgenland kann man naturbelassen zwischen Schweinen und Wildkräutern urlauben.

Frisch, fruchtig, pfeffrig: 15 Jahre Weinviertel DAC. Seit mittlerweile 15 Jahren gibt es in Niederösterreich den Weinviertel DAC - dieser Grüne Veltliner erhält aufgrund des einzigartigen Terroirs sein spezielles regionstypisches Aroma mit dem „Pfefferl“.



Rund 700 Betriebe setzen inzwischen auf diese besondere Herkunftsbezeichnung. In „Land und Leute“ erzählen zwei Winzer über die strengen Richtlinien in der Herstellung und Geschmackskontrollen für diesen Wein und seine Bandbreite vom klassischen DAC bis hin zum DAC Reserve.



Schwein im Glas. Vom Schweinsbraten bis zur veganen Krautroulade: „Die Rexerei“ in Schönbach im Waldviertel (Niederösterreich) setzt auf Großmutters Zeiten und bietet eingemachte Speisen im Glas an. Eine Marktnische mit Zukunft – so wie auch die koscheren Milchprodukte der Waldviertler Bauernmilch in Bad Traunstein.



Erbsen im Garten. Ursula Forstner aus Kronstorf (Oberösterreich) wurde nicht nur für ihren schönen Gemüsegarten ausgezeichnet, sie hat auch viel Gespür für köstliche Gerichte mit Zuckererbsen. Im TV-Magazin präsentiert sie Garten und Rezepte.



Wasser zum Leben. „Lebensquell Wasser: Wie lange noch?“ war das Thema einer Landwirtschaftskammer-Veranstaltung in Stockerau (Niederösterreich). Dazu stellt ein junger Landwirt aus dem Marchfeld ein von ihm initiiertes beispielhaftes Bewässerungsprojekt vor.



