Grand Hotel Alicia in Gefahr

Andrés steht in Verdacht, Javiers Geliebte getötet zu haben. In seinem Bett wird das Mordwerkzeug gefunden. Fest entschlossen, ihren unschuldigen Sohn aus dem Polizeigewahrsam zu holen, kündigt Ángela gegenüber Doña Teresa die Preisgabe pikanter Hotelgeheimnisse an. Unterdessen kann Julio mit Alicias Hilfe die heimliche Liebe seiner Schwester ausfindig machen: Empfangchef Pascual. Ehe dieser zu Cristinas Verbleib befragt werden kann, scheint er jedoch ein Opfer seiner eigenen Habgier zu werden.