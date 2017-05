Universum History Gladiatoren – Tod in der Arena

Der Gladiatorenfriedhof in York

230 Arenen wurden im gesamten Gebiet des Imperium Romanum bisher gefunden. Die spektakulärste Entdeckung wurde im nordenglischen York gemacht: Dort wurde ein ganzer Gladiatorenfriedhof mit 80 Skeletten freigelegt. Forensische Hightech-Methoden erlauben so einen interessanten Blick auf Herkunft, Ernährung, Lebensweise, aber auch Verletzungen und Todesursache der Kämpfer. Die in HD produzierte „Universum History“-Dokumentation „Gladiatoren – Tod in der Arena“ von Jeremy Turner (deutsche Bearbeitung: Josef Glanz) zeichnet am Freitag, dem 19. Mai, um 22.45 Uhr in ORF 2 die Kämpfe der Gladiatoren nach.



Mit Gladiatorenkämpfen wird für gewöhnlich der Todeskampf im riesigen Kolosseum in Rom assoziiert. Die Rede ist dann von bewaffneten Hünen, die in der sengenden Hitze vor tobenden Massen ihr Blut vergießen und ihr Leben lassen. So weit – so klischeehaft. Tatsächlich aber fanden die spektakulären Schaukämpfe auch in vielen Provinzen des Römischen Reiches statt. Eine Million Gladiatoren – so schätzen Historiker/innen – sind in den Arenen gestorben, manche davon im kühlen Nordosten Englands. Dies beweist ein sensationeller Fund in York. Dort wurde bei Grabungen der weltweit erste Gladiatorenfriedhof entdeckt. Mehr als 80 zum Teil gänzlich erhaltene Skelette der Kämpfer wurden freigelegt, fast alle von jungen Männern. Messungen zeigten, dass die Knochen ca. 2.000 Jahre alt sind und dass vielen wertvolle Grabbeigaben beigelegt waren. Bei der genauen Analyse der insgesamt 16.000 Knochen fiel den Wissenschaftern nicht nur der kräftige Körperbau der Toten auf. Die Knochen wiesen auch viele verheilte oder tödliche Verletzungen auf, verursacht durch stumpfe Objekte oder Klingen. Vor allem das Skelett eines 22-Jährigen erregte die Aufmerksamkeit des britischen Forensikers Michael Wysocki und seiner Kollegen. Sie bemerkten etwa am Schulterblatt seltsame Verletzungen. „Eindeutig Bissspuren von einem Raubtier“, lautet Wysockis Expertise. Weitere Tests lieferten ein erstaunliches Ergebnis: Die Wunde passt exakt zum Eckzahn eines Tigers. „Es ist sehr unwahrscheinlich“, sagt Michael Wysocki, „dass dieser Mann vor 2.000 Jahren in York auf dem Weg vom Pub nach Hause von einem Tiger angegriffen wurde.“