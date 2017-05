Wege zum Glück Kapitel 324

Annabelle wittert eine Möglichkeit, Bens Glaubwürdigkeit zu untergraben. Bedingung ist, dass rechtzeitig vor Prozessbeginn handfeste Beweise gegen ihn vorliegen. An eben diesen mangelt es aber eklatant. Um eine Niederlage zu vermeiden, zieht Richard es deshalb vor, sich außergerichtlich mit Nina zu einigen. Patrizia erfährt, wer ihren Zusammenbruch verschuldet hat. Sie will sich Genugtuung verschaffen und die Verantwortliche in die Pflicht nehmen.



Koproduktion ZDF/ORF