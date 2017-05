Eco

* Arbeit nach der Politik: die neuen Jobs der ehemaligen Politiker * Sicher in den Urlaub: was Reiseversicherungen bringen * Abwehr kostet: schädliche Angriffe aus dem Internet

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Was tun, wenn die Polit-Pension vor dem Pensionsalter eintritt? Auch für den scheidenden Vizekanzler Reinhold Mitterlehner stellt sich diese Frage. Viele namhafte Politiker haben bereits vorgemacht, wie man das politische Parkett mit einer Karriere in der Wirtschaft tauscht. ECO zeigt, wo prominente Ex-Politiker wie etwa Brigitte Ederer, Josef Taus oder Josef Pröll danach ihr Geld verdienen. Bericht: Sabina Riedl und Johannes Ruprecht

Abwehr kostet: schädliche Angriffe aus dem Internet

Die jüngsten Hacker-Angriffe haben gezeigt, wie angreifbar unser Computersystem ist. Hunderttausende Computer in 150 Ländern wurden zum Beispiel mit der Schadstoffsoftware „Wannacry“ blockiert. Betroffen waren unter anderem auch die Deutsche Bahn und der Automobilkonzern Renault. Erzwungen wurden Lösegeldforderungen in existenzbedrohenden Beträgen, um den Computer wieder zu entsperren. In Österreich ist die Zahl der Hackerangriffe laut Innenministerium im Vorjahr auf 500 gestiegen. Ein Plus von zwanzig Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Bericht: Emanuel Liedl