heute leben

Durch die Sendung führt Jan Matejcek

Die Unbezahlbaren: "Vinzi Chance"

Ohne die vielen Freiwilligen wäre in Österreich sehr viel nicht möglich. Denken wir an die Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz und viele mehr. Wie zum Beispiel die Vinzenzgemeinschaft St. Stephan in Wien. Seit Kurzem gibt es dort die Initiative "Vinzi Chance". Sie soll jungen Asylwerbern den Einstieg in die österreichische Arbeitswelt erleichtern. Viele Freiwillige helfen mit und unsere Kollegin Elisabeth Engstler hat einen von ihnen besucht.