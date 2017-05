STÖCKL.

„Kennt ihr die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe…?“, beginnt einer der bekanntesten Schlager von Bill Ramsey. Der gebürtige Amerikaner, der mit 20 Jahren als Soldat nach Deutschland kam, feierte trotz seiner Liebe zum Jazz in den 60er Jahren große Erfolge in der Schlagerbranche. Doch er blieb seinen musikalischen Wurzeln immer treu, kehrte im Laufe seines Lebens wieder zum Jazz und Blues zurück und begeistert mit 86 Jahren nach wie vor sein Publikum.



Der Weinviertler Unternehmer Heinz Lichtenegger ist Weltmarktführer bei der Produktion von Plattenspielern und damit Teil des Trends „Zurück zum Analogen“. Bereits in jungen Jahren hatte er auf der Tankstelle seiner Mutter Hi-Fi-Geräte an seine Freunde verkauft, ehe er begann Plattenspieler zu bauen.



Musik ist sein Leben: Ö3-Moderator Benny Hörtnagl begleitet täglich die Menschen mit seiner Musik-Show durch den Tag. Nun beschäftigt er sich mit seinem ersten Buch mit den Problemen und Ängsten seiner Altersgenossen, den Angehörigen der Generation Y.



Schauspielerin Barbara Wussow feiert ihr TV-Comeback: Mit dem „Traumschiff“ wird sie ab Weihnachten 2018 als neues Crew-Mitglied wieder mit an Bord sein. Erste Drehs führen nach Japan und Hawaii. Wie blickt sie den Monaten auf hoher See entgegen?