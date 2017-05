Wege zum Glück Kapitel 323

Der Alltag in Falkental wird von der Frage überschattet, wer das Sorgerecht für die kleine Paula erhalten wird. Ninas Anwalt ist zuversichtlich und prophezeit seiner Mandantin vor Gericht einen Sieg. Das denkt auch Annabelle, weshalb sie zu unsauberen Methoden greifen will. Im Einvernehmen mit ihrem Mann engagiert sie einen Privatdetektiv, der in der Vergangenheit von Ninas Verlobtem nach dunklen Punkten Ausschau halten soll.



Koproduktion ZDF/ORF