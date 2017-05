Seitenblicke

*Meet and Greet mit Jane Goodall/ *Das Rote Kreuz lädt zum Benefiz-Abend/*Biennale lockt Österreich nach Venedig

Jane Goodall setzt sich für "ihre" Schimpansen ein, für einige Tage ist die weltberühmte Schimpansen-Forscherin auf Tour in Österreich. Bei einem Meet and Greet dieser Tage konnte man ihr und ihren Ideen näherkommen...

*Das Rote Kreuz lädt zum Benefiz-Abend

Am diesjährigen Weltrotkreuztag blieben auch unsere Promis nicht untätig. Beim Benefiz-Abend des Roten Kreuzes kam eine stolze Summe für nicht-deutschsprachige Kinder in Österreich zusammen. Auf welche Hindernisse unsere Muttersprachler in der Schule stießen: Wir haben nachgefragt.