Autofocus George Orwell lässt grüßen

Das Auto der Zukunft ist unaufgeregt im Jetzt angekommen und auf Wunsch des Nutzers ein fahrender, intelligenter Computer, der mittels Sensoren mit seiner Umgebung kommuniziert. Ein optimal vernetztes Auto gibt jedoch nicht nur Daten weiter, sondern bezieht auch Wetterberichte, Verkehrsmeldungen, Routenplanung, usw. über das Internet. Informationen, die für den Fahrer enorm nützlich sein können. Aber nur, wenn diese auch intuitiv abgerufen werden können.

Autofocus hängt sich in den Datenflow und findet heraus, was bereits möglich ist und was die Zukunft bringen wird.