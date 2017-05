WELTjournal + Rechtlos - Iran hinter Gittern

Häusliche und politische Gewalt stehen in der streng patriarchalischen Gesellschaft im islamischen Gottesstaat Iran an der Tagesordnung - auch unter dem als gemäßigt geltenden Präsidenten Rouhani, der sich dieser Tage der Wiederwahl stellt.

In den 70er Jahren kämpfte die iranische Filmemacherin Nahid Persson Sarvestani gegen die autoritäre Herrschaft des Schah. Doch statt mehr Demokratie und Meinungsfreiheit zu erreichen, führte die Revolution 1979 zu einem strengen islamischen Regime, in dem Kritiker inhaftiert, gefoltert und in vielen Fällen auch hingerichtet wurden. Nahid Persson Sarvestani konnte nach Schweden flüchten. Mehr als 30 Jahre später möchte sie die Geschehnisse aufarbeiten und trifft fünf Mitstreiterinnen von damals, die in Europa Asyl bekommen haben. Das WELTjournal+ begleitet sie auf dieser sehr persönlichen Reise, bei der sie nun, Jahre später, auch mehr über das Schicksal ihres hingerichteten Bruders erfährt.