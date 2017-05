heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Aus für kleine Münzen?

Ab 2018 könnten die Ein- und Zwei-Cent-Münzen aus den Taschen der Italiener verschwinden. Die Zahl derjenigen, die Ein- und Zwei-Cent-Münzen am liebsten abschaffen würden, wächst im Euroraum. So haben Belgien, Irland, Finnland und die Niederlande Rundungsregeln eingeführt. Dabei kann an der Ladenkasse auf fünf Cent auf- oder abgerundet werden.

Wie sieht man diese Regelung in Österreich? Judith Langasch hört sich um, ob die Österreicherinnen und Österreicher bereit wären, auf die kleinen Münzen zu verzichten.